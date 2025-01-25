南海角力 美軍轉移堤豐導彈 呂宋島內重新部署

助確定移動速度 提高衝突生存能力 中菲南海爭議有增無減之際，美軍把可發射多用途導彈的堤豐中程導彈發射系統，已從原本部署地菲律賓呂宋島轉移至秘密地點。美國印太司令部強調，重新部署不意味堤豐永久留在菲律賓，美菲密切磋商部署地點等細節。

堤豐本來部署在菲律賓北伊羅戈省佬沃國際機場，它是菲律賓最北端機場。衞星圖片顯示，美國空軍C17運輸機早於上月30日現身佬沃國際機場，9日後堤豐便不見了蹤影。有菲律賓高官透露，堤豐轉移至呂宋島內另一處地點，重新部署有助確定移動速度，可提高在衝突中生存能力。菲軍發言人帕迪拉表示，部署堤豐可強化菲軍戰備，提升對先進武器系統熟悉度和互相操作能力，並支援地區安全。

若封鎖海峽 可反制華戰略 堤豐能發射戰斧巡航導彈及標準—6導彈，前者射程1,800公里，後者可打擊200公里以外的空中或海上目標。堤豐部署在菲律賓北部，把中國南部軍事基地、台灣海峽和南海大片海域置於射程內。若堤豐一旦部署在日本，可涵蓋北韓全境、東亞及東北亞多數地區。若出現封鎖出入西太平洋關鍵海峽和通道情況，堤豐將成為美國反制中國「反介入/區域拒止」戰略重要舉措。

華斥舉動危險 籲盡快撤走 中國軍事專家張軍社認為，堤豐重新部署後仍舊威脅中國，目的是顯示美國將繼續在菲律賓部署中導系統及支持菲律賓，繼續維持在南海地區的政治和軍事影響力。中國外交部發言人毛寧周四稱，菲方引入戰略性進攻性武器，製造地區緊張對立，挑動地緣對抗和軍備競賽，是非常危險的舉動，同時是對本國和東南亞各國人民、對地區安全極不負責任的選擇。中方再次敦促菲方正視地區國家和人民的呼聲，盡早糾正錯誤做法，按此前公開承諾盡快撤走堤豐中導系統，不要在錯誤的道路上愈走愈遠。

另外，中國海警局表示，菲律賓昨日派一艘民船對非法坐灘仁愛礁軍艦運送生活物資，中國海警對菲方船隻詢問確認並全程監管。海警局發言人劉德軍表示，希望菲方信守承諾，同中方相向而行，共同管控好海上局勢。中國海警將依法在包括仁愛礁在內的南沙群島及附近海域，持續開展維權執法活動。本報綜合報道