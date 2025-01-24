歐盟烏國以色列 難佔特朗普便宜

再度入主白宮的特朗普，是不會讓以色列、烏克蘭及歐盟佔便宜的。

拜登時期的國務卿布林肯，明顯是極端的猶太復國主義及仇俄仇中政治人物，也是拜登老邁無能下，深層政府中最能耍手段的政治人物，正正是他配合以色列總理內塔尼亞胡的強烈侵略意識，襲擊巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯、黎巴嫩真主黨、也門叛軍青年運動以及伊朗，並協助推翻敍利亞阿薩德政權，令以色列可吞併戈蘭高地，更一直否認有種族滅絕。

不過，華府有消息傳出，早前在多哈進行的以哈協商，特朗普委任的中東特使威特科夫就有參與，並於本月11日訪以與內塔尼亞胡政府接觸，強烈要求接受和議。然而不少軍政分析家認為，和議不會被徹底執行，以色列只是利用和議達到短期目的，今次明顯是因為強烈民意要求救回所有被哈馬斯挾持的人質，但當目標達到，以色列就會找藉口繼續侵略加薩，以完成建立大以色列的目標。然而，這將為華府製造大量敵人，亦會損害美國利益及特朗普締造和平的名聲，故特朗普不會坐視不理。

拜登好戰 勞民傷財 另外，雖然特朗普在其就職演說隻字不提烏克蘭，但他強烈批評拜登政府花費大量金錢保衞其他國家，卻沒有保衞美國的疆界，這當然是指拜登政府耗用巨額經費支持北約防衞及援助烏克蘭，成為美國的負擔。除此之外，特朗普一直視歐洲為富有地區，認為它不合理地依靠美國大幅軍事開支以保護其社會福利。雖然拜登政府一直強調政府動用納稅人的錢支援烏克蘭，大部分利益會落入美國軍工企業，並可刺激經濟及製造就業，然而得益者只是極少數人，民眾要求稅收款項應該用於教育、醫療、基建及民生福利，但拜登未能做到，故被不少選民離棄，轉為支持特朗普，而特氏主導停火議和及加徵關稅，就是要將資金積聚及吸引工業回流美國，創造就業和社會繁榮。目前俄烏議和的困難，在於俄羅斯總統普京態度強硬，有甚麼誘因可使他作出妥協甚至讓步呢？

另一方面，歐洲的北約成員國亦不滿特朗普把它們置諸和議門外，同時迫令它們增加軍費及維持大量入口美國高價油氣。不過，特朗普聲稱自己是和平締造者，可令美國再次偉大，設法防止以色列、烏克蘭及歐盟搭美國高軍費開支的順風車，肯定比拜登政府的好戰及勞民傷財高明得多。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻