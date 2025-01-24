南極失蹤逾30年 科考站浮出海面

內媒周三報道，來自中國江蘇的南極探險隊員陳中原近日發文，激動分享自己第41次南極之行期間，目擊失蹤30多年的前蘇聯科考站重見天日，獲網民大讚此事似科幻小說般不可思議。其所屬探險隊向英國斯科特極地研究中心（SPRI）發送相關資料，近日獲回信證實他們發現的確實是1986年失蹤的德魯日納亞1號站。

生銹油桶漂浮引好奇 陳中原此行在海神號遊輪為探險隊擔任同聲傳譯員。本月9日上午，遊輪圍繞全球最大冰山A23a外側航行時，陳中原忽然發現海面漂浮多個生銹油桶，桶身帶有編號，冰山中更冰封了排列整齊的油桶，令人好奇來源。

探險隊查到1986年10月隨A23a由冰架分離，在其上的德魯日納亞1號站重要物資被救出後就遺落在冰山，30多年來未曾現世，或因近年冰山移動而重現。曾在站內工作的前蘇聯科考人員向SPRI確認，漂浮油桶屬於該科考站。

陳中原形容今次是在極地遇到的驚艷瞬間之一，此前包括見過攝人心魄的冰川美景、喝過萬年冰川水等。事實上，陳中原在極地不但要做好翻譯工作，同時也要學懂駕駛衝鋒舟、看航海圖等實戰技能，並學習海洋生物、歷史、地理、攝影等知識，但他樂意探險，與冰川企鵝為伴。本報綜合報道