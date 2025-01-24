兩岸國際

福島會津深宵5級地震

福島會津地震，未有傷亡報告。 福島會津地震，未有傷亡報告。
福島會津地震，未有傷亡報告。
【本報綜合報道】日本氣象廳通報，昨日上午1時49分錄得福島會津發生黎克特制5級地震，地震震源深度10公里。櫪木縣北部、櫪木縣南部、群馬縣北部、群馬縣南部、新潟縣中越地區發生3級地震，未有傷亡。氣象廳提醒，未來一周可能再度發生同等規模地震，民眾要小心落石、山崩、雪崩等。
第一手消息請下載on.cc東網 iPhone/ iPad/ Android/
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc
人人做記者