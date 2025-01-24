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福島會津深宵5級地震
福島會津地震，未有傷亡報告。
【本報綜合報道】日本氣象廳通報，昨日上午1時49分錄得福島會津發生黎克特制5級地震，地震震源深度10公里。櫪木縣北部、櫪木縣南部、群馬縣北部、群馬縣南部、新潟縣中越地區發生3級地震，未有傷亡。氣象廳提醒，未來一周可能再度發生同等規模地震，民眾要小心落石、山崩、雪崩等。
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