二戰結束80年為逝者哀悼 日皇夫婦擬訪硫磺島

日皇德仁、皇后雅子計劃4月到訪太平洋戰爭激戰地硫磺島，在二戰結束80周年之際悼念戰歿者。兩人還打算到訪有大批平民在激戰中死亡的沖繩，以及先後受到原子彈攻擊的廣島和長崎。

硫磺島位於東京以南1,250公里，由東京都小笠原村管轄。共同社周三引述宮內廳消息指，德仁夫婦擬乘坐自衞隊飛機即日來回硫磺島，他們計劃前往「天山慰靈碑」、「鎮魂之丘」廣場獻花和行禮。「天山慰靈碑」為悼念戰死日軍而設，「鎮魂之丘」廣場則由東京都設立，悼念陣亡美日士兵。太平洋戰爭末期，美軍於1945年2月登陸硫磺島激戰約一個月，約21,900名日軍全部戰死，美軍約7,000人陣亡。

另計劃訪沖繩廣島長崎 德仁夫婦打算以硫磺島之行為戰後80周年連串訪問揭開序幕，在今年到訪經歷戰禍的地方，再次凸顯珍視和平。德仁夫婦往年出席的國民文化節，9月將在長崎縣佐世保市舉行。為了配合行程，德仁夫婦擬造訪長崎市和平公園，而廣島和沖繩行程預料在夏季前後，日程有待協調。兩人將接觸曾經歷戰爭的民眾，並與出席記憶傳承活動的民眾交流。

上皇明仁夫婦於戰後60周年，即2005年首次赴海外祭拜二戰陣亡的日本軍民。他們抵達美屬塞班島，為戰時死亡的4萬多日軍及1萬餘名平民「慰靈」。明仁夫婦曾於戰後50周年展開「慰靈之旅」，到訪廣島、長崎、沖繩和東京都慰靈堂，拜祭東京空襲死者。他們於1994年登上硫磺島，悼念日軍戰死者。本報綜合報道