兩岸國際

尹錫悅內亂案移交檢方

南韓高級公職人員犯罪調查處昨正式把總統尹錫悅涉嫌帶頭發動內亂案，移交首爾中央地方檢察廳，要求檢方提起公訴。前防長金龍顯出席尹錫悅彈劾案庭審第4次公開辯論時稱，沒有收過尹錫悅下達逮捕政治界人士的指示。（綜合報道）
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