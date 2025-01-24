1月24日(五)
兩岸國際
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
01月24日 (五)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
尹錫悅內亂案移交檢方
南韓高級公職人員犯罪調查處昨正式把總統尹錫悅涉嫌帶頭發動內亂案，移交首爾中央地方檢察廳，要求檢方提起公訴。前防長金龍顯出席尹錫悅彈劾案庭審第4次公開辯論時稱，沒有收過尹錫悅下達逮捕政治界人士的指示。（綜合報道）
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/兩岸國際/odn-20250124-0124_00180_029/尹錫悅內亂案移交檢方
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc