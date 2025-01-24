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中日韓外長擬3月會談
日本政府正協調今年3月下旬在日本舉行中日韓外長會談，為預定於今年稍後舉行的3國首腦會談鋪路。相關人士透露，日方曾提出在二月上旬舉行3國外長會談，但由於中國外長王毅沒法安排日程，因此計劃改在3月下旬舉行。中韓表現出積極態度，日本外相岩屋毅將主持會議。（綜合報道）
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