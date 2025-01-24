俄副代表：特朗普可遏美在烏惡意政策
【本報綜合報道】俄羅斯常駐聯合國第一副代表波利揚斯基周三表示，俄方必須先了解美國總統特朗普認為結束烏克蘭戰爭的「協議」意味着甚麼，這不僅僅是結束戰爭的問題，而是首先需要解決烏克蘭危機的根本原因。他又指，特朗普有能力叫停美國在烏克蘭的惡意政策。
波利揚斯基說：「我們應當觀察特朗普理解中的協議是甚麼。他對美國2014年在烏克蘭的所作所為、將它打造成反俄國家並籌備與我們的戰爭不負有責任，但現在他有能力叫停這種惡意政策。」他提到，俄羅斯發起特別軍事行動，是為了結束基輔政權自2014年對本國人民發起的戰爭。
援俄朝軍3個月內千人陣亡
英國傳媒周三報道，支援俄羅斯的北韓軍隊在庫爾斯克州戰鬥短短3個月內，已有約1,000名士兵陣亡。西方官員評估，北韓向俄羅斯派遣約1.1萬名士兵中，約4,000人死亡、受傷、失蹤或被俘，他們來自北韓人民軍第11軍，是精銳特種作戰部隊，但在受過相對較少訓練或保護下投入戰場。
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：