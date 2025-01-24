俄副代表：特朗普可遏美在烏惡意政策

【本報綜合報道】俄羅斯常駐聯合國第一副代表波利揚斯基周三表示，俄方必須先了解美國總統特朗普認為結束烏克蘭戰爭的「協議」意味着甚麼，這不僅僅是結束戰爭的問題，而是首先需要解決烏克蘭危機的根本原因。他又指，特朗普有能力叫停美國在烏克蘭的惡意政策。

波利揚斯基說：「我們應當觀察特朗普理解中的協議是甚麼。他對美國2014年在烏克蘭的所作所為、將它打造成反俄國家並籌備與我們的戰爭不負有責任，但現在他有能力叫停這種惡意政策。」他提到，俄羅斯發起特別軍事行動，是為了結束基輔政權自2014年對本國人民發起的戰爭。