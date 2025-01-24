澤連斯基指倘成功與俄停火 駐烏克蘭維和部隊 需有美參與

烏克蘭總統 澤連斯基

【本報綜合報道】烏克蘭總統澤連斯基周三表明，如果西方國家因應俄烏停火而要在烏克蘭部署維和部隊，美國軍隊亦需要參與。他認為歐洲盟友沒有足夠士兵對俄羅斯總統普京構成實際威脅，任何其他解決方案都有可能導致北約聯盟內部分裂。

澤連斯基出席瑞士達沃斯世界經濟論壇，指中國可以推動普京實現和平，因為俄羅斯的經濟非常依賴中國。澤連斯基強調，不希望停火談判背着烏克蘭進行，相信美國不會這樣做，但對部分歐洲盟友仍有疑慮。他指出，停火目前唯一的問題是安全保證，他希望與普京直接交涉前，先從美方處得到承諾。

以研轉交俄製武器予烏 以色列副外長哈斯克爾（Sharren Haskel）周二與烏克蘭駐以色列大使科爾尼丘克會面時提議，把以方在黎巴嫩繳獲的俄羅斯武器，轉交烏軍使用。在針對黎巴嫩真主黨軍事行動中，以軍繳獲大量俄製武器，大部分於2020年左右生產。由於以色列使用西方制式武器，故對此不感興趣，科爾尼丘克表示感謝，又指以烏兩國均面臨共同安全風險，以方轉交武器是彼此加強合作的重要一步。