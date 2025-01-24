也門叛軍青年運動 美重新列恐怖組織

指威脅在中東平民及人員 危害海上貿易 美國總統特朗普周三簽署行政命令，重新認定也門叛軍青年運動為外國恐怖組織。白宮聲明稱，青年運動的活動威脅美國平民和人員在中東的安全、最親密地區夥伴安全，以及全球海上貿易穩定。特朗普於2021年1月的首個總統任期，曾把青年運動列為外國恐怖組織。惟前總統拜登於一個月後，以也門人道主義形勢嚴峻為由撤銷。

促機構識別關聯實體 終止撥款 行政命令指出，青年運動自前年以來已多次向美國海軍戰艦開火，威脅美軍人員的生命安全。美方政策旨在與地區夥伴合作，遏制青年運動的能力和行動，剝奪其資源，從而結束青年運動對美方人員、盟友以及紅海運輸商船的襲擊。行政命令還要求，國務卿和美國國際開發署署長聯合審查聯合國合作夥伴、非政府組織，以及美國國際開發署在也門工作的承包商，識別與青年運動有關聯實體，採取適當行動終止項目與撥款。

美國國務卿魯比奧與以色列總理內塔尼亞胡通電話，承諾堅定支持以色列，強調維持美國對以色列的堅定支持是特朗普優先要務之一。魯比奧恭賀以色列打擊哈馬斯和黎巴嫩真主黨的成就，並承諾將努力不懈地協助讓所有仍被扣押在加薩的人質獲釋。

英媒引述西方安全官員消息報道，兩艘運載導彈推進劑原料的伊朗貨船將在未來數周從中國駛往伊朗，或違反美國制裁。

傳違制裁兩伊朗船將從華駛出 懸掛伊朗國旗的Golbon號和Jairan號預計載運逾千噸過氯酸鈉，可生產960噸過氯酸銨，足以製造1,300噸推進劑，為260枚中程導彈提供燃料。

34個貨櫃已裝載到周二從浙江省岱山島出發的Golbon號上，而Jairan號料於下月裝載22個貨櫃離開中國，預計均在不停靠其他港口的情況下完成為期3周的航行，其中Golbon號目的地是伊朗霍爾木茲甘省阿巴斯港。導彈固體推進劑主要成分是氯酸銨，為受導彈技術出口管制協議管控的化學物質之一。中國駐美大使館發言人劉鵬宇回應指，不了解相關情況。本報綜合報道