洛杉磯山火現新火頭 撤逾5萬人

【本報綜合報道】美國加州洛杉磯北部周三上午出現新山火火頭，火勢猛烈且移動迅速，短短6小時內燒毀39平方公里樹木草叢。超過5萬人接獲疏散命令或警告。

暴風雪襲美國南部釀10死 最新火頭位於休斯（Hughes），距離持續燃燒的伊頓和帕利塞茲大火約64公里。洛杉磯縣警長盧納（Robert Luna）稱已下令3.1萬人疏散，並對2.3萬人發出撤離警告，要求準備好隨時疏散。洛杉磯縣消防局長馬羅內（Anthony Marrone）指出，得益於風勢減弱，消防可派出飛機投下阻燃劑。

美國南部多個州遭罕見冬季風暴吹襲，造成至少10人死亡。路易斯安那州新奧爾良、亞拉巴馬州莫比爾、佛羅里達州彭薩科拉等多座城市，降雪量創下歷史新高。其中，新奧爾良遭遇1948年以來最大暴風雪。美國南部沿墨西哥灣地區，惡劣天氣導致多個主要機場受影響，大量航班延誤及取消，約30條州際公路交通中斷，中小學校、政府機構及商店餐廳暫停營業。