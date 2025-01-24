王毅：中拉合作不謀求針對他國

【本報綜合報道】中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅周三與巴西總統首席特別顧問阿莫林（Celso Amorim）通電話，強調中國與拉美之間開展的是平等互利的合作，不謀求針對誰或取代誰，也不應受到第三方的干擾影響。

撐巴西任今年金磚主席國

王毅表示，中方支持巴西擔任今年金磚國家主席國，推動「大金磚合作」不斷取得新成果，也支持巴方舉辦聯合國氣候變化大會，希望與巴方共同堅持真正的多邊主義，譜寫「全球南方」聯合自強的新篇章。今年是中拉論壇正式運行10周年，中方願同包括巴西在內的各國共同努力打造中拉命運共同體。他提到俄烏戰事，指各方呼籲停火止戰、推動政治解決的共識不斷積累擴大，中巴共同提出的「六點共識」和成立烏克蘭危機「和平之友」小組，就是為了匯聚「全球南方」的共識，為實現和談營造氛圍、積累條件。