美卿與菲外長通話 斥華損南海和平

美國國務院發言人布魯斯（Tammy Bruce）表示，魯比奧與馬納羅就共同關心的問題對話，包括中國在南海的危險和破壞穩定行動。魯比奧強調美國根據《美菲共同防禦條約》對菲律賓的堅定承諾，二人就如何推動安全合作、擴大經濟聯繫以實現共同繁榮，以及深化進一步區域合作的途徑交換意見。

中國外交部發言人毛寧表示，中國在有關海域活動合理合法，無可非議。美國不是南海問題的當事方，也無權介入中菲兩國之間的涉海問題。美菲軍事合作不得損害中方在南海的主權和海洋權益，更不能以此為菲律賓的非法主張背書。中方將繼續採取必要措施，堅定捍衞自身領土主權和海洋權益，維護南海的和平穩定。對於中方是否計劃與魯比奧通話，毛寧指中美兩國高層級官員有必要以適當方式保持接觸，同時中方將堅定維護國家利益。