TikTok新協議料達成 或不需剝離母企

【本報綜合報道】美國總統特朗普已簽署行政命令，延長短片分享平台TikTok的「不賣就禁」法令限期75天，但強調平台必須獲得美國政府許可。TikTok母公司字節跳動的主要股東、美國投資公司General Atlantic周三表示，即將達成協議，確保美國人可繼續使用TikTok。

最快本周末有結果 General Atlantic行政總裁福特（Bill Ford）周三在瑞士達沃斯出席活動時表示，中國、美國政府和相關公司均有參與TikTok賣盤的談判，估計最快可於本周末得出結果，確保TikTok在美國繼續使用，可能存在不需要該平台剝離字節跳動的解決方案。福特指摘，前總統拜登對TikTok問題升溫至極點負有部分責任，認為沒有開展真正的對話。

中國商務部新聞發言人何亞東指，中方一貫尊重和維護企業正當合法權益，反對違背市場經濟基本原則、損害企業正當利益的做法。希望美方多傾聽企業和民眾的呼聲，為包括中資企業在內的各國企業在美發展提供公平、公正的營商環境，多做有利於中美兩國經貿合作和人民福祉的事情。

對於美方於2月1日開始對中國徵收10%關稅一事，何亞東指中方在關稅問題上的立場是一貫的。關稅措施不利於中美雙方，也不利於整個世界。中方願按照相互尊重、和平共處、合作共贏的原則，與美方共同推動中美經貿關係朝着穩定、健康、可持續的方向發展。