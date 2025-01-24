特朗普簽令驅非法移民 向南部邊境派1500軍人

另派4運輸機 助遣返5000羈押者 美國總統特朗普上任三天後，於周三簽署行政命令，授權國土安全部、司法部和國務院採取一切行動，驅逐、遣返經南部邊境非法入境人士。國防部同宣布，將向南部邊境增派1,500名現役軍人及調配額外空中和情報資源，協同加強邊境執法。

特朗普下令阻止非法移民進入美國，指示驅逐、遣返包括尋求庇護者在內的非法移民，指他們加重納稅人負擔、危害公共安全等。特朗普指摘前總統拜登沒有妥善解決問題，地方政府要承擔數十億美元支出。白宮副幕僚長米勒（Stephen Miller）透露，計劃恢復新冠疫情期間生效的《第42條法案》，該法案以公共衞生為由，阻止無證移民進入美國南部邊境。

計劃以公共衞生為由阻越境 國防部代理部長薩萊斯（Robert Salesses）稱，1,500名士兵將在未來24至48小時內投入工作，主要負責設置屏障阻止非法越境。薩萊斯指出，應對邊境問題將成為國防部未來一段時間首要任務，將與國土安全部、聯邦機構和州政府合作，制訂並執行更多任務，應對邊境面臨的各種威脅。

美國南部邊境目前已部署約2,500名現役軍人，而增援現役軍人包括1,000名士兵，以及在南加州待命準備支援應對洛杉磯山火的500名海軍陸戰隊員。國防部已成立一個特別工作組，監督並加速落實與邊境相關的行政命令。工作組由北方司令部牽頭，運輸司令部、國民警衞局、各軍種及國土安全部提供支持。

除了增派現役軍人，國防部還將協助海關及邊防局遣返羈押在加州聖迭戈、德州埃爾帕索邊境的5,000人，運輸司令部派出兩架C130運輸機及兩架C17運輸機參與任務。國防部將加強在南部邊境搜集空中情報，並增派監視和支援設備，強化態勢感知。司法部向聯邦檢察官發出備忘，調查州政府和地方官員有否妨礙執法，警告或會起訴涉事的人。

墨西哥設帳篷及收容所應對 墨西哥契瓦瓦州華雷斯城開始搭建大型臨時帳篷，為可能被美國驅逐的墨西哥人回流做準備。臨時帳篷可容納數千人，應在數天內準備就緒，情況是史無前例。墨西哥正於北部9個城市設立收容所和接待中心，為美國遞解出境的人士提供食物、臨時住宿、醫療照護，並協助他們取得身份證明文件，並計劃準備巴士車隊接送墨西哥人回鄉。本報綜合報道