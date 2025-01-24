煤礦漏水事故奪3命 追責19人

【本報綜合報道】山東能源新汶礦業集團有限責任公司華豐煤礦去年6月1日發生較大水害事故，造成8人受困，其中5人被救出脫險，3人遇難，直接經濟損失708.58萬元（人民幣‧下同，約767萬港元）。國家礦山安全監察局昨公布調查報告，建議對19名相關責任人員追責問責，對華豐煤礦處罰款160萬元（約173萬港元）。

建議公司罰款173萬元

華豐煤礦的「11106切眼掘進工作面」頂板出現漏水，用錨桿鑽機施工1號探水孔後冒水，因現場無疏水管，用物品堵住，最終情況持續嚴重，礦洞內水量變大，造成人員受困。調查報告指，事故直接原因是華豐煤礦未依規定進行探放水，未探明相關區域的積水狀況，又無及時撤出受困作業人員，積水突破厚度有限的煤壁後瞬間坍塌，造成事故發生。