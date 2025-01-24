梅大高速坍塌52死 問責32公僕

【本報綜合報道】廣東省梅州市梅龍高速大埔路段去年5月1日凌晨發生路面塌陷，造成23輛汽車墮入大坑，釀成52死30傷。廣東省應急管理廳周三發布路陷調查評估報告，認定為特別重大人員傷亡的塌方災害。廣東省紀檢監察機關對災害中存在失職塞責問題的省交通運輸廳、省公路事務中心、省交通集團有限公司、梅州市交通運輸局等4個單位和32名公職人員嚴肅問責。

多種因素加大損失

經應急管理部等部門組成的調查評估工作小組調查發現，事發前全省已出現多輪強降雨過程，全省平均雨量破歷史同期紀錄。當局分析，坍塌路段因長時間持續性降雨與多種因素疊加作用下，導致出現特別重大人員傷亡的塌方災害；加上事發時正值凌晨時間，並有濛濛小雨造成行車視線不佳，車輛跌落大坑後又起火燃燒，多種不良因素下加大災害損失。