深夜通關擾民鳴笛響 皇崗擬加強管控車輛
皇崗口岸是目前唯一連接香港及深圳的24小時通關口岸，但有深圳居民反映深夜的喇叭聲、車流聲嚴重干擾附近居民正常休息，要求取消24小時通關。深圳市人民政府口岸辦公室周三回應，將加強與福田區政府交通管理部門溝通聯繫，加強管控違規鳴笛車輛。
離民居僅百米 晚上嚴重塞車
有網民在人民網領導留言版上表示，晚上11時至凌晨1時大量車輛湧向皇崗口岸，尤其是周五至周日晚上，車輛喇叭聲、車流聲音嚴重干擾附近居民正常休息。網民指出，皇崗口岸附近都是居民區，包括福民新村、皇御苑等，都是幾千戶的大社區，距離口岸只有100米、200米，夜間噪音的影響範圍非常大。網民建議，取消皇崗口岸24小時通關；在附近居民區較少的口岸，例如深圳灣口岸、文錦渡口岸，才可以考慮24小時通關。社交平台上亦有網民反映皇崗口岸噪音問題，夜間塞車較為嚴重，車龍中不時傳出刺耳的鳴笛聲。
深圳市口岸辦回應稱，調整皇崗口岸通關時間事宜為國家事權，前期已就其他口岸調整通關時間，分流皇崗口岸車流壓力與中央駐深查驗單位多輪研判，並向上級部門反饋。調整皇崗口岸貨檢、分流口岸壓力已獲得上級部門批准，相信未來口岸通關車輛將有所減少，噪音擾民等情況可有效緩解。
福田口岸入境服務中心啟用
另外，福田口岸入境服務中心周三正式啟用，是深圳首個入境服務中心，為港人、入境旅客提供諮詢和銀行卡辦理等服務。中心位於福田口岸二號門外北廣場，入境旅客從此門外步行10米即可到達。本報綜合報道
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