深夜通關擾民鳴笛響 皇崗擬加強管控車輛

皇崗口岸是目前唯一連接香港及深圳的24小時通關口岸，但有深圳居民反映深夜的喇叭聲、車流聲嚴重干擾附近居民正常休息，要求取消24小時通關。深圳市人民政府口岸辦公室周三回應，將加強與福田區政府交通管理部門溝通聯繫，加強管控違規鳴笛車輛。

離民居僅百米 晚上嚴重塞車

有網民在人民網領導留言版上表示，晚上11時至凌晨1時大量車輛湧向皇崗口岸，尤其是周五至周日晚上，車輛喇叭聲、車流聲音嚴重干擾附近居民正常休息。網民指出，皇崗口岸附近都是居民區，包括福民新村、皇御苑等，都是幾千戶的大社區，距離口岸只有100米、200米，夜間噪音的影響範圍非常大。網民建議，取消皇崗口岸24小時通關；在附近居民區較少的口岸，例如深圳灣口岸、文錦渡口岸，才可以考慮24小時通關。社交平台上亦有網民反映皇崗口岸噪音問題，夜間塞車較為嚴重，車龍中不時傳出刺耳的鳴笛聲。