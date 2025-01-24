女童高山走失 父懸紅百萬尋人

【本報綜合報道】雲南省騰衝市一名8歲女童在海拔3,000米高山失蹤超過72小時，她的父親在網上發布尋人啟事，懸賞100萬元人民幣（約108萬港元）尋人。女童自周日走失後，警方、應急救援、護林員和附近民眾等超過400人參與搜索，至昨日仍未有消息。

穿短袖上衣 當地夜間僅0℃ 尋人啟事顯示，小學二年級女生尹瀟楠周日下午與10多名親友，到琅琊山青草嶺附近遊玩，期間僅離開家長視線10多分鐘就失蹤，至今不知所終。她走失時穿黑色短袖上衣、藍色長褲和粉紅色運動鞋。當地警方表示，目前多方正全力搜救失蹤女童，家人確實懸賞百萬尋人。

騰衝市藍天救援隊工作人員前日表示，接到女童家屬求助後已持續搜救3天，暫無進展，目前搜救工作由政府部門主導。工作人員又指，高山上會降雪，夜間氣溫在0℃左右，女童獨留山上比較危險。有參與搜尋的人員表示，女童失蹤位置不算原始森林，但再往內走屬於未開發區域。多部門派出熱成像無人機、搜救犬等尋人，尚未發現有效線索，搜尋範圍進一步擴大。