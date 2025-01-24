柯文哲戒護外出 醫院探病重父
【本報綜合報道】台灣台北地方法院審理台北市前市長柯文哲等人涉京華城弊案，昨日上午首度開庭，提訊在押的眾望基金會董事長李文宗、台北市前副市長彭振聲、都委會前執行秘書邵琇珮3人，開展準備程序。柯文哲因父親病情惡化，前日准戒護外出，赴台大醫院新竹分院探病，離開時臉色凝重。
京華城弊案 3人提訊
彭振聲在庭上答辯時表示，承認起訴書中關於他的所有客觀事實，以及所涉犯的主管監督事項圖利罪罪名，「我該講的都講了，該認罪的也認罪了，我沒有要翻供，其餘交給律師說明」。邵琇珮被控在研議京華城案的行政程序中，聽從柯文哲意思共同圖利，她亦在庭上坦承全部犯行。而李文宗當庭否認受賄、公益侵佔和背信3項罪名，強調無犯罪意圖。法官庭末諭知李文宗，將於3月20日再度提訊出庭。
柯文哲在多名法警陪同下抵達醫院探望父親，逗留約半小時，他不發一語臉色凝重上車離開。旁邊戒護的法警則阻止訪問，表示正在禁見中。台北看守所證實，經柯文哲家屬辦理申請返家探視，報請矯正署核准後，派員戒護柯文哲外出探病。看守所將持續注意他羈押期間的身心狀況，必要時提供專業心理輔導資源。
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