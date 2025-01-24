柯文哲戒護外出 醫院探病重父

京華城弊案 3人提訊

彭振聲在庭上答辯時表示，承認起訴書中關於他的所有客觀事實，以及所涉犯的主管監督事項圖利罪罪名，「我該講的都講了，該認罪的也認罪了，我沒有要翻供，其餘交給律師說明」。邵琇珮被控在研議京華城案的行政程序中，聽從柯文哲意思共同圖利，她亦在庭上坦承全部犯行。而李文宗當庭否認受賄、公益侵佔和背信3項罪名，強調無犯罪意圖。法官庭末諭知李文宗，將於3月20日再度提訊出庭。