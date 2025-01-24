烈燄焚宅 5口家困災場 父偕3歲子亡 妻女重傷

【本報綜合報道】台灣彰化市一處住宅昨日清晨發生火警，屋內剛搬來的一家5口受困，消防接報到場救援。事故造成至少2人死亡、3人受傷。

事發於清晨4時41分，彰化縣消防局接報後，立即出動15輛消防車、6輛救護車、46名消防員到場拉喉灌救，火勢疑由一樓竄起，現場濃煙密布。

消防員從4樓救出32歲徐姓男子，其意識清醒，透露其34歲姊姊、28歲姊夫及二人的3歲兒子、7個月大女兒仍受困，全部人獲救後送院。

舅仔嗆傷率先獲救 院方指徐男姊夫及其兒子不治，徐姊及其女兒仍在深切治療病房搶救中，徐男則輕傷及嗆傷，目前在接受檢查。消防局指出，火勢已在清晨5時23分左右撲滅，起火原因正在調查中。