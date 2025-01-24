新北地盤沖天火 勒令停工整改

【本報綜合報道】台灣新北市新莊副都心的在建地盤前日凌晨發生火警，已建造到17層的建築物陷入火海，樓頂火勢猛烈，未造成人員傷亡。新北市工務局施工科長陳俊翰表示，經有關部門派員到場勘查，初步確認現場施工涉及未妥善執行安全防護措施，已勒令地盤停工改善，並對承建商罰款最高9萬元新台幣（約2.17萬港元）。

起火「亞昕森中央」建案地盤位於新莊區富貴路與昌仁路交叉口，原計劃興建地上23樓、地下5層的建築物，目前已蓋到17樓。建築物樓頂前日凌晨突然因不明原因起火，燃燒範圍包括17至18層，面積約1,866平方米，消防用近3小時才撲滅大火。

疑燒着建材冒濃煙 警方和消防表示，現場無人受困及傷亡，由於疑似大量建材起火，濃煙直竄天際，空氣也瀰漫惡臭，呼籲附近居民緊閉門窗，以免吸入濃煙不適。當地工務局亦表示將持續追蹤後續進展，並加強建築地盤安全監督，避免類似事件再次發生。陳俊翰又強調，已要求涉事承建商全面自主安全檢查轄下其他地盤，未確認安全無虞前，所有施工及勘驗程序一律暫緩。