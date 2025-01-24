為接收66新F16V戰機 台軍改編派教官赴美

台灣空軍第7聯隊前年底改編為戰術戰鬥機聯隊，準備日後接收66架新型F16V（F16C/D Block70）戰機。第7聯隊已編成兩個作戰隊，第3個作戰隊明年年初編成，同時在明年首季派出種子教官赴美國受訓。

第7聯隊駐守台東空軍志航基地，先後成立第44、第45作戰隊，第46作戰隊會在明年成立。第44作戰隊隊長白克偉上校周二表示，第44作戰隊平日除了負責基地的警戒任務，還會透過各項訓練，強化飛行技能，熟悉整體機隊運作及作戰思維轉型，提升整體作戰能力。

第7聯隊 遴選種子教官 白克偉指出，第7聯隊先行遴選飛行及外語能力較佳人員擔任種子教官，擬赴美受訓約4至6個月。種子教官回台後，開始執行全體飛行人員機種差異性訓練，為後續成軍作準備。

第7聯隊原本是F5E/F、RF5E戰機大本營，同時是新進機師接受部隊飛行訓練的必經之地。惟訓練任務已移交勇鷹高教機，並轉往高雄岡山空軍官校。由於首架F16V戰機3月才完成測試在美國出廠，志航基地目前由第4、5聯隊各4架F16V（F16A/B Block20）進駐，供第7聯隊使用。

截至昨日上午6時的24小時內，台軍偵獲解放軍35架次軍機和6艘次軍艦，持續在台海周邊活動。其中27架次解放軍軍機飛越台海中線，進入台灣北部、西南和東部空域。台軍運用任務機、艦及岸置導彈系統，嚴密監控與應對。台軍前日下午5時20分起，偵獲24架次解放軍軍機出海活動，包括殲16、空警500等各型主、輔戰機及無人機，其中20架次飛越台海中線，進入台灣北部、西南及東部空域，配合解放軍軍艦執行聯合戰備警巡。本報綜合報道