餐飲店舖供過於求 全國去年300萬間倒閉

【本報綜合報道】統計顯示，全國去年有近300萬間餐廳倒閉，創下新高，包括多個知名品牌。分析認為，餐飲市場出現供過於求的情況，預計今年上半年將迎來另一波倒閉潮。有店家透露，一年虧損300多萬人民幣（約321萬港元），但「我還想繼續幹餐飲」。

包括多間米芝蓮級 倒閉的餐廳類型廣泛，有正餐、茶飲、咖啡、烘焙、火鍋、甜點、自助餐、烤肉等。其中北京有米芝蓮餐廳去年4月倒閉，更拖欠員工薪金和供應商貨款，供應商湧至店門追討；上海也有米芝蓮餐廳去年初開業，年中已倒閉，只維持短短半年。有更多品牌選擇大幅縮減分店數量或退出市場，有連鎖飲料品牌由巔峰時期的近500間門店，跌至上月只剩不到50間。

分析指，外部環境不確定性增加，中產階級資產縮水，令大多數人的消費行為變得更理性；客流量明顯下滑加上經營成本高企，導致很多餐廳失去市場競爭力並陷入困境。餐廳數量與人口數的比例達到1,000比7，顯示餐飲市場供過於求，進一步加劇行業內部競爭，不少餐廳因而被淘汰。