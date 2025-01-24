中方驗日本核污水 未見異常

助國際社會獲真實數據

中國專家去年10月中旬赴福島核污水排海口附近海域獨立採集樣本，是中方首次對福島核污水排海獨立取樣，科研機構已完成對樣本的檢測和分析，氚和銫-137、鍶-90等核素活度濃度未見異常。專家表示，由中國等利益攸關國對福島核污水排海實施獨立取樣，有助國際社會獲取真實有效數據，及時掌握排海影響，可跟國際原子能機構和日方自主監測結果形成比對驗證。