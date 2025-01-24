中方驗日本核污水 未見異常
【本報綜合報道】中國專家對日本福島核電站核污水完成首次檢測，結果顯示沒有任何異常。結合迄今各類監測數據，暫未有迹象表明核污水排海，對相關海域海洋生物造成影響。
助國際社會獲真實數據
中國專家去年10月中旬赴福島核污水排海口附近海域獨立採集樣本，是中方首次對福島核污水排海獨立取樣，科研機構已完成對樣本的檢測和分析，氚和銫-137、鍶-90等核素活度濃度未見異常。專家表示，由中國等利益攸關國對福島核污水排海實施獨立取樣，有助國際社會獲取真實有效數據，及時掌握排海影響，可跟國際原子能機構和日方自主監測結果形成比對驗證。
中國外交部發言人毛寧昨表示，中國政府始終堅持人民至上，堅定維護人民群眾食品安全。在恢復日本水產品進口的問題上，中方始終秉持科學態度，首次獨立取樣檢測只是日方落實在排海問題上承諾的一個步驟，能否最終恢復日本水產品進口，要基於中方持續獨立取樣監測等一系列科學數據，且日方要切實採取措施，有效保障輸華水產品的質量安全。
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