江蘇日母子遇襲案 保母身亡刀煞判死

庭審僅10分鐘 判詞沒提及日本 江蘇省蘇州市去年發生日本母子遇襲受傷案，一名試圖阻止行兇的校車保母死亡。案件昨日在蘇州市中級人民法院一審宣判，被告周加勝（52歲）故意殺人罪成判死。庭審僅持續10分鐘，日本駐上海總領事岡田勝等人旁聽。

日本外務省透露，法庭於昨早10時開庭。被告供稱無業，案發前從安徽省來到蘇州，因負債厭世而作案。外務省指，被告得悉判決後沒有要求上訴。法庭判決指出，被告行兇導致包括小童在內的3人死傷，罪行極其惡劣，社會影響重大，但判詞沒有提及日本。

日本高官指判決合理 事發於去年6月24日下午4時左右，被告用刀襲擊在巴士站等候日本人學校校車的一對日本母子，上前制止的校車保母胡友平（54歲）中刀死亡，獲授「蘇州市見義勇為模範」稱號。被告事後刑事拘留，並於去年11月29日起訴，案件本月9日首次開庭，但罪名及檢方求刑詳情沒有公開。

中國外交部發言人毛寧昨日表示，司法機關依法審理案件，中方將繼續採取措施，保護在華外國人安全。日本內閣官房長官林芳正指死刑判決合理，他再次對不幸離世的胡友平表示沉痛哀悼，並慰問受傷的日本母子。林芳正強調，確保海外公民安全是日本政府最重要職責之一，將繼續強烈敦促中方確保在華日僑安全。

深圳同類案今日開庭 至於去年9月18日在廣東深圳發生的日本學童遇害案，案件於今日首次開庭審理。被告是一名住在東莞的44歲男子，因不滿意找不到工作，認為做了一件大事就會引起注意，而刺傷日本人會引起很大反應並可能獲得部分人支持，於是行兇。本報綜合報道