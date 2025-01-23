為環遊世界慳到極 丹麥女垃圾桶覓食

30歲的尤爾—安德遜（Sofie Juel-Anderson）曾經旅居澳洲新南威爾士省悉尼一段時間，並於2020年10月起開始在垃圾桶翻找被遺棄的食物，並發現當中有不少還能食用且未被開封過，自此便養成這個習慣，甚至不再需要到超市購買食材。她去年在超市的花費僅為99美元（約772港元），只會在超市購買衞生紙、洗潔精和牙膏等日常用品。

逾4年不用到超市買糧

尤爾—安德遜表示，省下來的資金還能用作旅行，目前已靠這些錢到訪阿根廷、意大利和西班牙等地，又指由於剩下許多錢，現在每周僅工作3天，其他時間能自由分配。她在垃圾桶收集食物的習慣甚至引起其父母和親戚興趣，她也會邀請對方一同行動。她又指，每次邀請別人到家中做客時，對方都知道她的食物來源，從未隱瞞，希望此舉也能提高人們對浪費食物的警惕，意識到部分食物包裝即使有凹陷也沒有變質。本報綜合報道