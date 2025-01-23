尹錫悅彈劾案 韓憲院今審證人
【本報綜合報道】南韓憲法法院將於今日下午2時30分舉行總統尹錫悅彈劾案庭審第4次辯論，啟動證人審問程序。高級公職人員犯罪調查處（公調處）昨日第三次嘗試強制尹錫悅到案失敗，處長吳東運籲尹錫悅應尊重司法系統的決定。
憲法法院傳喚前國防部長金龍顯和前警察廳廳長趙志浩到庭作證，已被捕的金龍顯表明出庭，趙志浩則以健康問題為由預告會缺席。至於前首都防衞司令李鎮雨、前防諜司令呂寅兄、前國家情報院第一次長洪長元，下月4日將作為證人出庭；陸軍特戰司令部麾下707特殊任務團前團長金炫兌、陸軍特戰司令郭種根、總統室經濟首秘朴春燮，下月6日將依次出庭作證；前行政安全部長李祥敏同月11日也將以證人身份傳喚。
公調處再強制尹到案未果
憲法法院安排的最後一次庭審辯論為下月13日的第8次辯論，如果法院准許的證人數量增加，庭審次數將增加。吳東運表示，由於尹錫悅拒絕到案，公調處不得不強制他到案受訊，若他有意見，可在法律框架內按程序提出異議。公調處周一及周二曾嘗試對尹錫悅採取強制到案措施，但最終失敗。
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