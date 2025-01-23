星洲未滿18月大幼童 被禁使用電子產品

新加坡多個部門周二聯合出台「健康成長新加坡」倡議，鼓勵兒童和青少年培養更健康的生活方式，其中一項關鍵措施是嚴格限制兒童對手機、平板電腦、電視等電子產品的使用時長，包括不應允許18個月以下的幼兒使用電子產品屏幕。新指南下月1日起正式實施，所有學前教育機構、幼兒園和學校都要遵守相關規定。

最新電子產品使用指南規定，18個月以下的幼兒不應使用視像通話以外的電子產品，也不能長時間處於電子產品屏幕打開的環境中。介乎18個月至6歲的兒童每天僅有一小時課外電子產品使用時間，但用餐時和睡覺前不能使用；父母要深度介入該年齡層兒童觀看的媒體內容，盡量多與孩子互動。7歲至12歲兒童每天的電子產品使用時間不多於兩小時，不能註冊和使用社交媒體，用餐時和睡覺前同樣不能使用電子產品；父母不能給予該年齡層兒童無限制訪問互聯網和應用程式的設備，有權在兒童過度使用電子產品時採取適當措施。