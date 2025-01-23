以軍襲約旦河西岸城鎮 9死35傷

【本報綜合報道】巴勒斯坦衞生部周二公布，以軍在約旦河西岸北部城鎮杰寧發動軍事行動，已導致至少9人死亡，35人受傷。

以軍周二對杰寧地區發動一系列空襲，大批士兵在無人機、直升機支援下進入難民營。以軍正全面圍困杰寧難民營，並利用裝甲推土機快速推進。杰寧政府醫院透露，以軍炮火造成3名醫生和2名護士受傷。以軍消息人士指，行動旨在挫敗杰寧的恐怖活動，拆除武裝組織的基礎設施並消除迫在眉睫的威脅，只要有必要，行動就會持續下去。聯合國秘書長古特雷斯副發言人哈克（Farhan Haq）表示，對以軍造成巴勒斯坦平民傷亡的暴力事件深感擔憂，呼籲以方保持最大程度克制。

摩洛哥男特拉維夫持刀傷4人 以色列特拉維夫周二發生持刀傷人事件，造成4人受傷，施襲者被當場擊斃。今次是特拉維夫4天內發生的第二宗持刀傷人案。施襲者為一名28歲摩洛哥男子，持有美國綠卡，上周六持旅遊簽證進入以色列。內政部長阿貝爾（Moshe Arbel）表示，邊境執法人員起初曾拒絕施襲者入境，但國家安全局最終還是批准放行，呼籲國家安全局局長巴爾調查事件。哈馬斯發表聲明讚揚襲擊，但沒有認責。