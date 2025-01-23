美南部邊境緊急狀態 授權人員教堂學校拘捕
【本報綜合報道】美國總統特朗普周一上任後，南部邊境隨即進入國家緊急狀態，派遣軍隊制止所有非法移民入境，並遣返數以百萬計的外國犯罪分子。國土安全部周二公布，授權聯邦移民部門人員進入教堂和學校等執法和進行拘捕。
特朗普政府邊境事務主管霍曼表示，執法人員即日起在全國各地搜捕及遣返非法移民，指過去4年無法做好這項工作，新政府上場將開始履行應有職責。聲明指，犯罪分子不能再藏身於學校和教堂以逃過被捕，政府不會綁起執法人員雙手，相信他們會按照常理採取行動。教堂和學校過往視為敏感地區，一般不會在相關範圍內採取執法行動。有關注組織憂慮，新措施可能在移民社區引起憂慮，令家長不敢安排子女上學，或在有需要時不敢尋求醫療援助。
墨總統尋求對話
墨西哥總統辛鮑姆回應指，會尋求與特朗普對話，堅定支持在美國生活的墨西哥公民，並捍衞墨西哥主權和獨立。她強調，墨西哥將嚴格依據憲法和法律框架行動，應對特朗普的移民法令，會以人道方式處理難民的需求，又揚言會將外國難民送回原居地。
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