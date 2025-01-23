美南部邊境緊急狀態 授權人員教堂學校拘捕

特朗普政府邊境事務主管霍曼表示，執法人員即日起在全國各地搜捕及遣返非法移民，指過去4年無法做好這項工作，新政府上場將開始履行應有職責。聲明指，犯罪分子不能再藏身於學校和教堂以逃過被捕，政府不會綁起執法人員雙手，相信他們會按照常理採取行動。教堂和學校過往視為敏感地區，一般不會在相關範圍內採取執法行動。有關注組織憂慮，新措施可能在移民社區引起憂慮，令家長不敢安排子女上學，或在有需要時不敢尋求醫療援助。