普京倘拒俄烏和談 特朗普或增制裁

認為中國歐盟應做更多

特朗普指出，中美均擁有很大的力量，但認為中方在俄烏戰事上做得不多，他已向習近平表明必須解決俄烏問題。他又指，正檢視美國政府對烏克蘭提供武器的事宜，認為歐盟在援烏方面應做得更多。他透露，正與烏克蘭總統澤連斯基一方對話，很快亦會與普京對話。澤連斯基預測，普京會要求烏克蘭將軍隊規模削減至目前的五分之一，但烏方不會同意。