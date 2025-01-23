普京倘拒俄烏和談 特朗普或增制裁
【本報綜合報道】美國總統特朗普周二表示，如果俄羅斯總統普京拒絕就結束烏克蘭戰事展開談判，不排除會進一步制裁俄羅斯；又透露曾與中國國家主席習近平討論俄烏戰事，要求對方向俄施壓。
認為中國歐盟應做更多
特朗普指出，中美均擁有很大的力量，但認為中方在俄烏戰事上做得不多，他已向習近平表明必須解決俄烏問題。他又指，正檢視美國政府對烏克蘭提供武器的事宜，認為歐盟在援烏方面應做得更多。他透露，正與烏克蘭總統澤連斯基一方對話，很快亦會與普京對話。澤連斯基預測，普京會要求烏克蘭將軍隊規模削減至目前的五分之一，但烏方不會同意。
俄羅斯聯邦委員會國際事務委員會主席卡拉辛周一透露，新任駐美國大使可能未來數周履新，已獲美方同意。然而，俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃否認消息，又指外交部目前尚未從美方收到有關新任俄駐美大使同意書。
普京去年10月下令，解除安東諾夫的俄羅斯駐美大使及俄羅斯常駐美洲國家組織觀察員職務，外交部北美司司長達爾奇耶夫（Alexander Darchiev）是繼任人選。
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