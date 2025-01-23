應對邊境威脅不力 美海防隊女司令解職

首位女性領導單一軍種 被責過度關注多元化 特朗普重返白宮僅一天，便解除海岸防衞隊司令費根（Linda Fagan）的職務。國土安全部指摘費根過度關注多元化，未能充分部署資源處理邊境安全威脅，並缺乏領導能力。費根是海岸防衞隊首位女性四星上將，同時是美國歷史上首位領導一個軍種的女性司令。特朗普宣稱，更多革職通知陸續有來。

國土安全部代理部長霍夫曼周二上午向海岸防衞隊全體發出通知，宣布解除費根的職務，由海岸防衞隊副司令倫迪（Kelvin Lunday）代理司令。霍夫曼表示，她的職業生涯漫長而輝煌，感謝她為美國作出貢獻。海岸防衞隊司令任期通常是4年，費根於2022年6月起擔任司令，負責領導約42,000名現役軍人、7,000名預備役軍人和8,700名文職人員。

跟隨前任 瞞性侵內部調查報告 國土安全部發聲明稱，費根因領導能力不足、行動失敗及未能推動海岸防衞隊戰略目標而解職。聲明列舉多條理由，批評費根在破冰船和直升機等關鍵裝備採購方面管理不善，過度關注多元化及包容性工作，導致海岸防衞隊的資源和注意力偏離主要業務。聲明還批評費根未能對性侵醜聞作出適當處理，損害美國社會對海岸防衞隊的信任。

海岸防衞隊2014年啟動內部調查，審查海岸防衞隊學院在1988年至2006年間發生的性侵事件，發現學院領導層長期掩蓋醜聞。調查報告於2020年1月完成，但時任海岸防衞隊司令舒爾茨決定隱瞞，沒有提交給國會。費根就任海岸防衞隊司令一年後，國會才從傳媒報道中得知調查報告。費根去年6月承認，沒有及時向國會提交報告是一個錯誤。

眾議院軍事委員會海上力量小組委員會資深成員、康涅狄格州民主黨眾議員考特尼批評特朗普，濫用權力解除一名軍種司令職務。考特尼稱，海岸防衞隊已經超額完成目標，去年截獲價值25億美元（約195億港元）毒品，並加快破冰船生產。特朗普還解僱逾千名前總統拜登任內入職的政府僱員，同時革除前參謀長聯席會議主席、國家基礎設施諮詢委員會成員米利等人職務。

加國監控邊境 錯買大疆無人機 另一邊廂，加拿大皇家騎警緊急訂購無人機監控接壤美國邊境，但錯買中國大疆無人機。皇家騎警指大疆無人機性能非常出色，但不會用來監控加美邊境，將只在搜救任務使用。皇家騎警共有900架不同品牌的無人機，大疆無人機總值少於1萬加元（約5.4萬港元），故毋須公開招標。本報綜合報道