兩岸國際

美撐特朗普任總統者僅47%偏低

最新民調顯示，約47%美國人支持特朗普擔任總統。約46%受訪者認可他處理非法移民問題的方式，約58%受訪者認同美國應大幅減少允許在邊境申請庇護的移民人數。分析認為，特朗普的支持率很低，因為美國總統通常以超過50%的支持率開始任期。（綜合報道）
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