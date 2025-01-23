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刊美總統就職 朝媒無煽動言論
北韓《勞動新聞》昨日以兩句話，刊登特朗普就職的新聞。新聞中只提到特朗普宣誓就任美國第47任總統，以及就職典禮在華盛頓舉行，報道未見煽動言論。聯合國裁軍談判會議周二在瑞士日內瓦舉行，朝方聲稱絕不會放棄核導研發。（綜合報道）
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