兩岸國際

格陵蘭總理稱民眾拒變美國人

特朗普多次揚言，要控制巴拿馬運河及丹麥屬地格陵蘭。格陵蘭自治政府總理埃格德（Mute Bourup Egede）周二表示，格陵蘭人想決定自己的未來，人民不想變成美國人。巴拿馬則致函聯合國秘書長古特雷斯，對特朗普言論表達不滿。（綜合報道）
第一手消息請下載on.cc東網 iPhone/ iPad/ Android/
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc
人人做記者