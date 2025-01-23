格陵蘭總理稱民眾拒變美國人

特朗普多次揚言，要控制巴拿馬運河及丹麥屬地格陵蘭。格陵蘭自治政府總理埃格德（Mute Bourup Egede）周二表示，格陵蘭人想決定自己的未來，人民不想變成美國人。巴拿馬則致函聯合國秘書長古特雷斯，對特朗普言論表達不滿。（綜合報道）