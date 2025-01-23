華舉行圓桌會 歐企反對脫鈎斷鏈

【本報綜合報道】中國商務部副部長兼國際貿易談判副代表凌激同二在北京，主持召開歐洲企業圓桌會，聽取在華歐企問題建議。與會代表表示，願為進一步深化中歐經貿合作貢獻力量，反對與中國脫鈎斷鏈，願長期深耕中國市場，共享發展機遇。

凌激表示，中歐經貿合作基礎牢固，產供鏈、價值鏈深度互嵌，合作動力足，潛力大，中國不僅有超大規模市場，而且產業鏈供應鏈完備，創新資源集聚，應用場景豐富，是全球市場的重要組成部分，有利歐企開展長期投資。他歡迎歐企發揮自身優勢，通過投資中國、深耕中國提高自身競爭力。中國商務部將持續為歐企等外資企業在華投資經營提供良好服務保障。