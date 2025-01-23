特朗普已晤TikTok最大持有人

【本報綜合報道】美國總統特朗普周一簽署行政命令，指示司法部長75天內不執行中國短片分享平台抖音海外版TikTok的「不賣就禁」法令。他周二在白宮舉行的活動上透露，已與TikTok的最大持有人見面，並討論自己對該平台的方案，由美國控制一半股權。

要求由美國控制一半股權 早前傳出中方曾研究由特朗普的親密盟友、富豪馬斯克收購TikTok美國業務，特朗普回應表示支持，對由馬斯克或軟件公司甲骨文始創人埃利森（Larry Ellison）收購TikTok作為與美國政府合資企業一部分的想法持開放態度。特朗普與埃利森同場時表示，他有權達成協議，故想有人收購TikTok並將一半交予美國，「我們會給你許可，他們將有一個很好的合作夥伴」。

特朗普強調TikTok獲得美國政府許可的重要性，否則將會「一文不值」。他又指，自己的手機上沒有安裝該應用程式，但未來可能會安裝。惟在蘋果公司和Google的手機應用程式商店，至今仍未將TikTok及其母公司字節跳動旗下其他應用程式重新上架。