稱芬太尼走私未停 美擬下月對華貨增稅1成

中方再稱貿易戰無贏家 冀解分歧願對話 美國總統特朗普周二上任翌日表示，由於鴉片類藥物芬太尼仍從中國經墨西哥及加拿大進入美國，其政府正討論下月1日起對中國貨加徵10%關稅。中共中央政治局常委、國務院副總理丁薛祥同日在瑞士達沃斯世界經濟論壇年會致詞，強調搞保護主義沒有出路，打貿易戰沒有贏家。

特朗普稱，他在第一任期已對中國徵收高額關稅。他周一另警告，如果中國不批准出售TikTok在美業務，或對中國商品開徵最多100%關稅。特朗普又指，歐盟和其他國家與美國的貿易不平衡也令人不安，誓言要對歐盟徵收關稅。特朗普重提，團隊正討論對墨西哥和加拿大徵收約25%關稅。

丁薛祥於世界經濟論壇致詞 丁薛祥發表題為「堅守多邊主義正道 促進開放包容發展」的致詞，稱當前關稅戰、貿易戰陰雲密布，經濟全球化動力與阻力交織，多邊主義與單邊主義激烈博弈，需要重申對多邊主義的承諾，攜手推動構建人類命運共同體。他提出4點看法，包括共同推動普惠包容的經濟全球化，共同維護和踐行真正的多邊主義，共同塑造世界經濟發展新動能新優勢，共同應對重大全球性挑戰。丁薛祥又指，應避免因經貿摩擦干擾綠色轉型進程，並呼籲各國以合作謀安全、促和平，以對話解爭端、化分歧。

中國外交部發言人毛寧表示，中方已多次表明立場，始終認為貿易戰、關稅戰沒有贏家，中方始終堅定維護國家利益。中方願意同美方保持溝通，妥善處理分歧，拓展互利合作，推動中美關係穩定、健康、可持續的發展。對於特朗普威脅對金磚國家徵收100%關稅，毛寧稱金磚國家作為新興市場和發展中國家合作的重要平台，倡導開放包容，合作共贏，不搞陣營對抗，不針對第三方。

中國冀與金磚夥伴深化合作 毛寧續稱，中方願意繼續同金磚夥伴一道深化各領域的務實合作，為世界經濟的穩定增長作出更多貢獻。

世界經濟論壇與管理顧問公司埃森哲合作發布白皮書《全球經濟未來：2030年的生產力》，聚焦兩個核心驅動因素，即技術和人力資本，並推演出未來5年內生產力可能發展的4種情景，包括生產力飛躍、自動化超載、人力優勢及生產力枯竭。白皮書指出，低迷的生產力可能是嚴重絆腳石，讓生產力重回正軌對於重振世界經濟至關重要。本報綜合報道