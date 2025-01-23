土狗移出廣州危險犬名錄

【本報綜合報道】廣州市公安局與廣州市農業農村局周一發布《關於廣州市一般管理區實行圈養和嚴格管理區禁止飼養、銷售、繁殖的危險犬標準及品種的通告》，周二起施行，有效期5年。通告內容顯示，中華田園犬（又稱土狗）已正式移出危險犬種類名錄。

參考國內外大城市規定

政策解讀文章指出，新通告實體內容與舊通告基本保持一致。其中危險犬的具體品種認定條款，包括35種烈性犬具體品種、一項體形認定條款及一項部門認定條款，主要是將常見的格鬥犬只和因其品種特性容易攻擊人類的犬隻等烈性犬列為危險犬，同時參考國內外大中城市一些規定，並且充分考慮到廣州的實際情況，將體高（站立時從肩部最高點到地面的距離）超過71厘米或以上的犬隻也納入了危險犬範圍。