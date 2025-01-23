春運高峰寒潮殺到 內蒙古累降溫20℃
粵北霜雪防添亂 減速行車保安全
中央氣象台最新預報，受今年首場寒潮影響，今日至下周一將有大範圍雨雪和大風降溫天氣。北方部分地區降溫14℃以上，內蒙古呼和浩特累計降溫達20℃。本輪寒潮雨雪正值春運高峰期，將對交通造成較大影響，春節返鄉旅客需警惕。
本月中旬溫暖 今起扭轉
本月中旬全國大部氣溫偏高，中東部地區普遍較常年偏高4℃以上，江南中西部、華南北部以及東北中部等地偏高6℃以上，局地打破1月中旬最高氣溫紀錄。安徽大部分地區昨日最高氣溫都在15℃以上，江南地區最高氣溫達22℃，暖如常年3、4月份，天氣狀態靜穩有助霧霾形成。
廣州陰冷 除夕低見7℃
晴暖天氣格局於今日扭轉，降雪最強時段出現在明日至周六，甘肅東部、陝西、山西、河南、湖北、遼寧、吉林、四川南部8省有暴雪，陝西南部等局地大暴雪，為今冬以來影響範圍最廣、強度最強的降雪。一股強冷空氣周日起將自北向南影響廣東，氣溫快速明顯下降。屆時廣東大部市縣有小雨或分散小雨轉多雲，粵北山區嶺北有小雪或雨夾雪，氣溫下降6至10℃。
廣東中北部市縣下周二及翌日早晨大範圍5℃以下低溫，粵北高寒山區有冰霜凍。
至於廣州下周一起氣溫明顯下降，除夕天氣陰冷，最低氣溫7℃。中國天氣網提示，公眾需注意天氣預報，合理安排出行計劃，雪天行車注意降低車速、加大行車間距，開啟車窗除霧保持清晰視線，在能見度低情況下開啟前後霧燈、避免使用大燈。
受弱冷空氣影響，青藏高原東部、陝西南部有小到中雪或雨夾雪，四川盆地、江淮及江南等地，下周三至五有小到中雨，高海拔山區有小雪或雨夾雪。本報綜合報道
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