春運高峰寒潮殺到 內蒙古累降溫20℃

廣州陰冷 除夕低見7℃

晴暖天氣格局於今日扭轉，降雪最強時段出現在明日至周六，甘肅東部、陝西、山西、河南、湖北、遼寧、吉林、四川南部8省有暴雪，陝西南部等局地大暴雪，為今冬以來影響範圍最廣、強度最強的降雪。一股強冷空氣周日起將自北向南影響廣東，氣溫快速明顯下降。屆時廣東大部市縣有小雨或分散小雨轉多雲，粵北山區嶺北有小雪或雨夾雪，氣溫下降6至10℃。