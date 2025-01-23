台海緊張 日防相沖繩視察 增守衞阻變現狀

台海緊張形勢有增無減，日本強化九州和台灣之間的琉球群島防衞。日本防衞大臣中谷元周二視察沖繩縣石垣島的陸上自衞隊石垣駐地，重申不允許憑武力單方面改變現狀。

中谷表示，強化琉球群島防衞是當務之急，以那霸駐地為據點的陸上自衞隊第15旅團擴編為師團將起威懾作用，減少日本受武力攻擊風險，並為實施積極外交提供支撐。石垣駐地於前年3月設立，截至去年3月底部署警備隊、地對艦導彈部隊等約590人，明年計劃部署數十人規模的電子戰部隊。日本2010年《防衞計劃大綱》指琉球群島是自衞隊隊部署的真空地區，2016年後在奄美大島、宮古島、石垣島和與那國島開設駐地。

防衞省證3架F35A戰機延遲交付 日本防衞省周二證實，3架原定2024年度內部署航空自衞隊三澤基地的F35A隱形戰機，將延遲至2025年度交付，部署地點改為小松基地。防衞省解釋，由於機載軟件開發滯後故延遲交付，需調整訓練計劃，不會影響「對領空侵犯措施」等任務。除了F35A，6架預定部署在新田原基地的F35B，此前確定延遲交付。

美國國務卿魯比奧周二在華盛頓主持舉行「四方安全對話」（Quad）外長會議，與印度外長蘇傑生、澳洲外長黃英賢和日本外相岩屋毅會晤，就東海、南海局勢現狀等問題交換意見，表明將重點關注中國並強調與盟友合作的重要。

中國外交部發言人毛寧昨日回應指，集團政治和陣營對抗不會帶來和平與安全，不利於亞太和世界的和平穩定。中方在有關海域的服務活動合理合法，無可非議。

就制裁美卿 京稱將護國家利益 對於中方是否修改魯比奧中文譯名一事，毛寧指還沒有注意到相關情況，更重要的是他的英文名字。她強調，中方制裁針對的是損害中國正當權益的言行。關於中方是否考慮解除魯比奧制裁，外交部發言人郭嘉昆周二指出，中方將堅定維護國家利益，同時中美兩國高層級官員有必要以適當方式保持接觸。本報綜合報道