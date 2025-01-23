黑龍江政協前副主席 被起訴
【本報綜合報道】黑龍江省政協前黨組成員、副主席李海濤涉嫌受賄一案，由國家監察委員會調查終結，經最高人民檢察院指定，由江蘇省無錫市人民檢察院審查起訴，近日已向無錫市中級人民法院提起公訴。
大搞迷信 職權謀利
檢察機關起訴指控，李海濤利用擔任黑龍江省前經濟貿易委員會黨組成員、副主任，佳木斯市委副書記、市長，大興安嶺地委書記，黑龍江省政府黨組成員、秘書長，黑龍江省委常委、副省長，黑龍江省政協黨組成員、副主席等職務上的便利以及職權、地位形成的便利條件，為他人在項目推進、企業併購、工程承攬、職務調整等事項上謀取利益，非法收受他人給予的財物，數額特別巨大，應以受賄罪追究其刑事責任。
李海濤長期在黑龍江工作，前年9月任內涉嫌嚴重違紀違法受查，同月免去職務。他去年9月開除黨籍及公職，同月被捕。調查指他搞迷信活動，利用職權為親屬經營活動謀取利益，將公權力異化為謀取私利的工具，大搞權錢交易等，並非法收受巨額財物。
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：