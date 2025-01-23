黑龍江政協前副主席 被起訴

大搞迷信 職權謀利

檢察機關起訴指控，李海濤利用擔任黑龍江省前經濟貿易委員會黨組成員、副主任，佳木斯市委副書記、市長，大興安嶺地委書記，黑龍江省政府黨組成員、秘書長，黑龍江省委常委、副省長，黑龍江省政協黨組成員、副主席等職務上的便利以及職權、地位形成的便利條件，為他人在項目推進、企業併購、工程承攬、職務調整等事項上謀取利益，非法收受他人給予的財物，數額特別巨大，應以受賄罪追究其刑事責任。