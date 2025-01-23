最高檢懲6宗惡意欠薪 建設工程重災

【本報綜合報道】最高檢察院周二發布6宗依法懲治欠薪典型案例。從近年檢察機關辦理的拒不支付勞動報酬犯罪案件來看，建設工程領域欠薪行為高發多發，是農民工欠薪的重災區。此外，欠薪討薪的情況在電商平台、物流等行業案例也屢有出現。

去年依法批捕617人

2024年，全國檢察機關依法打擊、從嚴懲處惡意欠薪犯罪，對拒不支付勞動報酬犯罪依法批准逮捕612宗、617人，同比上升17.2%、16.9%；依法受理審查起訴拒不支付勞動報酬犯罪2,892宗、3,473人，同比上升4.3%、5.4%；依法提起公訴1,495宗、1,866人，同比上升4.4%、7.3%。同時，檢察機關對具有真誠認罪悔罪、足額支付欠薪獲得諒解等情形的犯罪嫌疑人，依法從寬處理。最高檢普通犯罪檢察廳負責人表示，檢察機關辦理拒不支付勞動報酬案件，要全面準確貫徹寬嚴相濟刑事政策，必要時依法展開自行偵查，主動加強與人社部門、公安機關的溝通協調，推動行政執法和刑事司法的有效銜接配合，助力長效治理欠薪，有力維護勞動者合法權益、維護社會和諧穩定。