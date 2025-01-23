3部門休漁執法 去年破逾540宗非法捕撈

發文列舉10宗典型案例，當中包括浙江台州海警局與地方公安機關調查一個非法捕撈團夥，自去年伏季休漁以來，組織三無船舶多次赴浙東南海域非法捕撈龍頭魚等魚獲物1.14萬公斤。去年6月28日，聯合專案組查獲涉案船舶3艘，抓獲涉案44人。福建平潭海警局對海上發現的可疑作業目標展開線索經營、比對分析，摸清了一個規模性從事非法捕撈活動的犯罪團夥。去年7月6日，聯合專案組一舉查獲8艘中大型非法捕撈船舶，抓獲34名涉案人，現場查扣魚獲物6,100公斤。