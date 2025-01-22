研究揭跨鳥類遷徙時會聊天

【本報綜合報道】繼去年有美國科學家發現鳥類遷徙期間，會在中途站與其他物種結伴。美國伊利諾伊大學厄巴納－香檳分校最新研究表明，鳴禽遷徙時可能會與其他物種交談，甚至交換有關遷徙路線的訊息，形成社會聯繫。

可交換路線情報 研究利用人工智能（AI）分析3年多以來，北美東部26個地點、超過1.83萬小時的秋季夜間遷徙鳥類飛行鳴叫紀錄，探測出當中有27種不同物種的標誌性飛行叫聲，由此測量出某些叫聲同時出現的頻率。結果表明，不同物種鳴禽飛行時似乎會聊天，尤其是翅膀長度及飛行相似速度的物種。

研究主要作者範‧多倫（Benjamin Van Doren）表示，雖未能確定這些鳥類聊天內容，但牠們飛行期間或以叫聲表明種類、年齡和性別，以及與導航、尋找合適中途停留棲息地有關。團隊推測，欠缺父母指路的鳴禽物種可能會依靠與其他物種的社會關係遷徙，意味鳴禽遷徙未必如人類以為的完全遵循本能。研究結果上周三已發表在科學期刊《當代生物學》。