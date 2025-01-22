新磁光存儲器提速百倍助計算

【本報綜合報道】美國傳媒上周六報道，一個國際科學家團隊開發出用於超快計算的新型磁光存儲器，取得重磅成果。這種創新的光子平台，不但開關速度比目前最先進的光子集成技術快100倍，能耗僅為前者十分之一左右，還可重寫超過23億次，多次重新編程以適應不同任務需求，表明其可能擁有近乎無限的服務壽命。

克服光子記憶體障礙 由意大利卡利亞里大學、美國加州大學聖巴巴拉分校、匹茲堡大學、日本東京科學研究所科學家組成的團隊採用特殊磁光材料「鈰攙雜釔鐵石榴石」，通過引入微型磁體作為數據存儲單元，並控制光信號在材料中的路徑，開發出全新磁光存儲器。

記憶體算是未來計算領域面臨重要挑戰之一，特別是利用光子記憶體實現幾乎即時的操作和響應，然而該領域受多種因素限制，包括緩慢開關速度、有限可編程性，以及現有高端光學存儲設備通常只能承受最多1,000次重新編程寫入操作等。新設備旨在克服有關障礙，在數碼化時代為更高效、流暢、即時的通訊提供堅實技術支撐。相關論文已發表在最新一期國際學術期刊《自然‧光子學》上。