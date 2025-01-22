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美漢鋪薄膜速除雪引倣效
受寒流影響，美國多地大雪紛飛。美國田納西州納什維爾一名男子突發奇想創出除雪妙招，他事先在自家門前鋪上一層薄膜，待大雪降下後，只需沿着薄膜邊緣提起，大雪便能迅速去除。他拍片記錄下除雪過程並上傳至網上，引起不少網民稱讚，亦有許多人表示希望倣效。
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