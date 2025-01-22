南極招聘廚師電工 年薪28萬要捱得凍

說到南極研究站的工作，人們可能首先想到的是科學家、海洋生物學家和探險家。英國傳媒周一報道，英國南極調查局（BAS）未來數月將陸續開始對外公開招募廚師、水管工和電工，新招募人員將負責維護BAS位於南極洲的5個研究站，在冬季必須面對低至零下49℃的極度嚴寒，以及長達數月的完全黑暗天氣。

BAS早前已發布第一批新職位清單，包括氣象觀察員和海洋科學家等，但接下來幾個月，廚師、水管工和電工等職位將成為BAS的關注重點。崗位採取合約制，期限為6至18個月，薪資起價為每年29,273英鎊（約28萬港元），成功完成任務後還可獲得10%的薪資獎金。職員將在研究基地長期居住，其中一個基地僅在夏季開放，其餘4個基地則全年開放，這意味工作不會因為南極冰凍的冬季而停止。

需提前年半規劃基地膳食 報道還引述了部分在職員工的經驗分享，其中BAS車輛主管諾里斯（Ben Norrish）自2001年開始為BAS工作，至今已經在南極經歷了16個冬季，但仍然十分享受這份工作。他表示，南極洲和到達該處冒險的人們無論到訪多少次，都仍然能感受到當地的奇妙。

另外，由於該處物資，每年才能從外面接收一次食物資源等物資，廚師往往需要提前1年半，為所有員工規劃膳食，目前擔任BAS餐飲經理的休伯特（Olivier Hubert）表示，在供應有限的情況下，製作出有趣的營養豐富的膳食並不容易，卻能帶來極大的成就感。本報綜合報道