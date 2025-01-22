哈馬斯數日內釋次批以人質

【本報綜合報道】周一是加薩停火協議生效第二日，巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯宣布，於周六將釋放第二批被扣押在加薩地帶的以色列人質。停火協議生效之際，以軍昨日突襲約旦河西岸多個城鎮，帶走至少31名巴勒斯坦人。

以襲約旦河西岸擄31巴人 哈馬斯早前指，將在下周日釋放第二批人質，較原定計劃推遲一日，後來澄清指，會如期在周六釋放4名人質。 哈馬斯在停火協議生效首日，已釋放3名以色列女人質，換取以方釋放90名巴人囚犯，預計哈馬斯在首階段6周停火，合共釋放逾90名人質。

親巴勒斯坦傳媒報道，以軍昨日突襲納布盧斯以東城鎮，攻入至少15間民居並圍捕13人，同時收緊通往納布盧斯檢查站的檢查，造成嚴重交通擠塞。以軍亦在希伯倫、圖勒凱爾姆附近城鎮合共逮捕18人，其中5人來自同一家庭。哈馬斯譴責以色列向定居者突襲，呼籲巴人反抗。

另外，以色列總理內塔尼亞胡日前發布影片，向美國總統特朗普正式就職表示祝賀，並表示他相信以美聯盟的「最好的日子」即將到來。以色列官員預計，內塔尼亞胡可能在未來幾周內訪美，將與特朗普討論以色列與沙特阿拉伯關係正常化、伊朗核計劃以及加薩停火協議。